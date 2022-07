Vrnitev Cameron Diaz: Po osmih letih bo spet igrala

Leta 2018 je ameriška igralka Cameron Diaz naznanila, da se umika izpred kamer. Sporočila je, da je v dolgoletni karieri dobila občutek, da je velik del življenja predala drugim, ko je dopolnila 40 let, pa je spoznala, da ni več v stiku s seboj. »Zaželela sem si sama upravljati svoje življenje,« je utemeljila odločitev in dodala, da se je lahko šele po zaključku kariere res posvetila sebi ter stvarem in ljudem, ki jih ima rada, predvsem možu Benjiju Maddenu in hčerki Raddix.

A očitno se njena igralska upokojitev končuje in bo znova zaigrala ob Jamieju Foxxu. Tokrat bosta skupaj nastopila v filmu s prikladnim naslovom Back in Action (Znova v akciji), ki bo nastal pod okriljem Netflixa. Akcijsko komedijo bo režiral Seth Gordon, posneta bo po scenariju Brendana O'Briena, ki se je leta 2014 podpisal pod scenarij za komedijo Sosedi. Produkcija se bo začela še v tem letu, igralka pa je ob dejstvu, da bo znova igrala, Jamieju na instagramu sporočila: »Samo ti bi me lahko vrnil v akcijo. Komaj čakam, super bo!«