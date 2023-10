Vražje hitra lepotica si rada obleče tudi kaj bolj ženstvenega (Suzy)

Atletinja Agata Zupin z Brega pri Komendi je zelo zadovoljna z letošnjo sezono. Po tem, ko se je pred leti izstrelila med najboljše na svetu, je njeno pot prekinila težka poškodba, zaradi katere so jo mnogi že odpisali. Vendar se ni dala, verjela je v svoje sanje, trdo delala in uspelo se ji je spet zavihteti v sam vrh atletike. Letos pa je sploh njeno sanjsko leto: zmagala je na mednarodni Atletski ligi v Slovenski Bistrici in še na mitingu v Italiji.

Njen recept za uspeh je preprost: enostavno rada teče. Tek jo sprosti in v njem uživa, hkrati je zelo umirjena in trmasta. Vedno, kar si zada, doseže. Ko bi marsikdo že odnehal, ona vztraja, tudi če ne gre vse kot po maslu.

Privoščila si je zaslužen oddih

In če ne bi bila tako uspešna na atletski progi, bi bila zlahka tudi manekenka. Lepa svetlolaska je namreč visoka 180 centimetrov in bi se s svojo izklesano postavo zlahka sprehajala po modnih brveh. Običajno jo videvamo v supergah in trenerkah, le ob posebnih priložnostih, denimo na zasluženem oddihu na morju, na katerega se je odpravila v zadnjih dneh septembra, si rada obleče kaj bolj ženstvenega.