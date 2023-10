Ženske smo ciklična bitja. Osnova naše cikličnosti je menstrualni ciklus. Tudi v času menopavze ostajamo ciklične, takrat se lahko ciklus uskladi z luno. Sama svojemu menstrualnemu ciklusu dolga leta nisem posvečala večje pozornosti, ker nikoli nisem imela težav. Prepričanje, da bo dolg, ker ga običajno podedujemo, me je ohranjal zelo pogumno in oddaljeno od njega in nenazadnje tudi od sebe. Dokler nisem pri 41 ostala brez njega, a še ne v menopavzi. Tudi tokrat so me težave spodbudile k raziskovanju in iskanju rešitev. In po dobrih dveh letih raziskovanja vem o ciklusu več, kot sem vedela do...