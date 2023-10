Vonj po moškem: Preverili smo, na katere parfume prisegajo legendarni filmski lepotci (Suzy)

Ni skrivnost, da je vonj za privlačnost ključen, zato je še kako pomembno, katero dišavo uporablja vaš izbranec. Da mu boste lažje pomagali izbrati, vam predstavljamo nekaj kultnih dišav, ki jih uporabljajo najbolj čedni in oboževani hollywoodski moški. Nekateri vonji so namenjeni tudi ženskam!

Ashton Kutcher: Arpege Pour Homme

Za dišavo iz parfumske hiše Lanvin je značilen intenziven vonj vanilje, ki se poda moškemu s prijetnim, toplim značajem, kot je Ashton Kutcher. Vrhnje note dišave, ki je na tržišču od leta 2005, so rdeči poper, grenka pomaranča, mandarina in neroli, parfum se uvršča med lesne dišave. Arpege Pour Homme na moškem poudari eleganco in prefinjenost.

Ashton Kutcher Arpege Pour Homme

Ashton Kutcher

Brad Pitt: Musk Lorenzo Villoresi

To je dišava iz leta 1995, v kateri se prepletajo prefinjena čutnost mošusa in aromatičnega lesa, cvetni listi vrtnic, skrivnostni vonj hrastovega mahu in sladkoba vanilje. Pohvali se lahko z diskretnim šarmom, tako kot njen najbolj znani uporabnik Brad Pitt. Zgornje note vključujejo galbanum, kardamom, cvetlične note in bergamotko, srce vključuje pelargonije in vrtnice, spodnje note mošus, sandalovino, hrastov mah, palisander in vaniljo.

Brad Pitt — Musk Lorenzo Villoresi

Brad Pitt

Chris Evans: Gucci Guilty for Men

Za Gucci Guilty for Men pravijo, da poudari moško karizmo in brezhibni okus tistega, ki ga nosi, nakaže tudi kanček hipnotične nevarnosti. V dišavi, ki po besedah modne in parfumske hiše pooseblja osvoboditev od pričakovanj sveta okoli nas, se je prepoznal igralec Chris Evans. Vonj je koktajl poživljajoče italijanske limone in mandarine z zdrobljenimi zelenimi listi s srednjimi notami sveže sivke, pomarančnega cveta in nerolija.

Chris Evans — Gucci Guilty for Men

Chris Evans

George Clooney: Carthusia Mediterraneo

George Clooney si privošči le najboljše, poleg tega ga privlači Sredozemlje. Nič čudnega, da se je našel v dišavi Mediterraneo, sončnem parfumu, posvečenem zibelki velikih civilizacij Evrope, Afrike in Azije. Vonj izstopa s klasično in čisto svežino limoninih listov z mladimi in iskrivimi notami zelenega čaja. Dobra novica je, da ga lahko uporabljata oba spola.

George Clooney — Carthusia Mediterraneo

George Clooney

George Clooney se je našel v Sredozemlju.

Johnny Depp: Dior Sauvage

Kako drugače bi lahko dišal Johnny Depp, če ne po dišavi, ki pooseblja moškost. Kako zelo se ujemata on in dišava, katere navdih so bili modro nebo, odprti prostori in vroči puščavski zrak, se zavedajo tudi pri Diorju, ki jo igralca izbrali za obraz parfuma. Zgornje note parfuma tvorita bergamotka in mandarina, srednje sandalovina in cedra, spodnje tonka fižol in vanilja.

Johnny Depp — Dior Sauvage Eau de Parfum

Johnny Depp

Jude Law: Paul Smith Extreme

Možatost, moč in pogum po besedah parfumske hiše iz moškega izvabi dišava Paul Smith Extreme. Ker poleg tega prekipeva od moškosti in poudari značaj, si prav lahko predstavljamo, zakaj jo je izbral Jude Law. Začimbna dišava je namenjena dinamičnim osebnostim in vodjem. Dišava je poudarjeno sveža.

Jude Law - Paul Smith Extreme

Jude Law

