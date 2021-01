Voditeljica z vilinskimi očmi

Kot povezovalka in profesorica dela od doma.

Simpatična profesorica in voditeljicaje v teh koronskih časih tako kot večina Slovencev prisiljena delati od doma. Seveda pogreša stik s študenti na filozofski fakulteti, hkrati pa je okrnjeno tudi njeno delo voditeljice.Vseeno je pred kratkim stopila v visoke pete, se oblekla v čudovito škrlatno obleko in prek zooma prevzela vlogo voditeljice, ki je povezovala novoletni sprejem. So že takšni časi, da vsi delamo malce drugače.Tisto, kar pa se ni niti najmanj spremenilo, so Blažkine čudovite modre oči. Res je kot pravo vilinsko bitje in v njih bi se res zlahka izgubili.