Vode ne damo!

Neprecenljivo

Ljubitelj narave in vsega lepega, kar premore naša čarobna Slovenija, se rad odpravi v hribe, da si opomore od stresa. Ob tem sezelo dobro zaveda, kako pomembno je ohranjati naravno okolje, v katerem živimo.Po njegovem mnenju smo lahko srečni, da nas obdaja toliko zelenja, predvsem pa imamo ta privilegij, da lahko pijemo neoporečno vodo. Vsaj za zdaj je še tako, čeprav si nekateri lobiji že prizadevajo, da bi si prilastili pravico do vode. Pevec ni ravno navdušen nad to idejo in s pitjem iz studenca demonstrira, kako neprecenljivo je, da se lahko med sprehodom po gorskih biserih odžejamo kar iz struge.Hkrati je potrkal na našo vest, da se zavzemamo za čistost slovenskih voda in pravico do te življenjsko pomembne tekočine.