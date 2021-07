Vode ne damo! (FOTO)

»Voda je mati, zrak pa oče, in če ne znamo spoštovati očeta in matere, je z nami nekaj zelo narobe.«

Voda je življenje

Jadranka Juras žalostno ugotavlja, da se velika večina ljudi še kar ne zaveda, da je Zemlja naš edini dom. »Ni mi jasno, kaj drugega je bolj pomembno kot to, da si ohranimo prostor in razmere, v katerih lahko živimo in preživimo?!« se sprašuje glasbenica in aktivistka, ki odločno pravi, da je voda življenje in je naše življenje odvisno od vode, zato bo s svojim glasom pomagala ljudem odpreti oči. Ob tem dodaja, da je žalostno, da moramo o hudih posegih v okolje odločati ljudje. »Varovanje okolja in človekove pravice ne smejo biti več le prazne obljube industrije!«

Za vsa živa bitja

Nekdanja vodja protokola Republike Slovenije Ksenija Benedetti, ki je dolgih osemnajst let protokolarno vodila 450 obiskov na najvišji ravni, danes pa živi nekoliko bolj umirjeno, z leti vedno bolj spoznava, kako pomembni so viri, kot je voda. Z njo se strinja tudi mož in legendarni igralec Boris Cavazza, ki si ponosno pravi varuh vode. »Voda je mati, zrak pa oče, in če ne znamo spoštovati očeta in matere, je z nami nekaj zelo narobe,« brez zadržkov pravi igralec, ob tem pa dodaja, da so vodni viri naravno javno dobro in so trajnostno namenjeni vsem živim bitjem.

Zrcalo prihodnosti

Igralca Domna Valiča zadnje čase tarejo presneto velike skrbi. Skrbi ga, da ljudje niso seznanjeni s tem, da se bliža referendum o vodi. »Zato bo za to treba še veliko narediti,« razmišlja Domen, ki je pljunil v roke in pred dnevi prek zooma prijateljem in sledilcem razlagal, da nam brez vode živeti ni in da bomo morali prihodnost vzeti v svoje roke. »Voda je zrcalo naše prihodnosti,« pravi simpatični igralec, ki se bo za prihodnost, v kateri si želi živeti brez skrbi in s čisto vestjo, boril z vsemi sredstvi, ki jih premore, predvsem pa upa, da bo njegova beseda dosegla svoj namen.

Skrite pasti

Glasbenica in tekstopiska Urška Majdič iskreno pavi, da ji ni jasno, kako je lahko komu vseeno za prihodnost naših voda. »Novi zakon o vodah je poln bulšita. Skritih pasti. Spet bi prodajali krhke ekosisteme!« se jezi temnolaska, ki je besna tudi zato, ker novela zakona predvideva oziroma dopušča gradnjo zasebnih in plačljivih objektov na naravnih vodnih in priobalnih območjih. »Jaz sem proti, saj mora ta naša 'druščina' zadevo še malo premleti in vključiti neodvisne (in nepodkupljene) strokovnjake, nevladne organizacije in tako naprej. Pamet v roke. Recimo, da imam zelo rada pitno vodo, žive živali, rastline in tako naprej,« še doda.

Četudi se zdi, da o tem ne premišljujemo pogosto, saj se nam zdi voda nekaj samoumevnega, pa bo prav vsak izmed nas ob pogledu na čudovito reko, jezero ali morje upočasnil korak in začutil hvaležnost, da smo lahko v naši deželici priča osupljivim prizorom, ki si jih želimo pustiti potomcem.O tem, zakaj je voda tako zelo pomembna in zakaj se je vredno boriti zanjo, razmišljajo tudi številni znani Slovenci in Slovenke, ki se bodo udeležili referenduma, ki trka na vrata.