Vnukom je vzela kraljeve nazive

Danska kraljica Margareta II. je naredila skrajno potezo in naznanila, da bo otrokom mlajšega sina princa Joachima vzela kraljeve nazive. Ti tako ne bodo več princi in princese, temveč grofi in grofice Monpezata.

Po smrti kraljice Elizabete II. je kraljica Margareta II. evropska monarhinja z najdaljšim stažem vladanja in edina vladajoča kraljica.

»Njena visokost je sklenila, da smejo od 1. januarja 2023 otroci njegovega kraljevega visočanstva princa Joachima uporabljati le nazive grof in grofica Menpezata ter ne več nazivov princ in princesa,« se glasi uradna izjava palače, v kateri pojasnjujejo še, da je kraljičina odločitev sprejeta, da vnukom omogoči kar najbolj običajno življenje po njihovi meri in jih ne omejuje s formalnostmi ter opravili kraljeve družine. Sklep zadeva štiri njene vnuke: 23-letnega, 20-letnega, 13-letnegain 10-letno

Princ Joachim je sporočil, da so njegovi otroci prizadeti in vznemirjeni: »Vsi smo zelo žalostni. Nobenemu staršu ni zabavno gledati zapostavljenih otrok. Znašli so se v njim nerazumljivem položaju. Vzeta jim je bila identiteta. Zakaj bi morali biti tako kaznovani?« je komentiral mamino potezo in dodal, da so bili o njej obveščeni le pet dni pred uradnim razglasom. Dejal je še, da se je sicer zavedal, da namerava njegova mama nekoč otrokom vzeti naslove, a naj bi se to zgodilo, ko bi vsak od njih dopolnil 25 let.

Otroci danskega prestolonaslednika princa Frederika Christian, Isabella, Vincent in Josephine ostajajo princi in princese.

Uradna izjava palače sporoča, da se je kraljica za takšno spremembo pripravljala od leta 2008 in da otroci vseeno ostajajo v vrsti za prestol. Sinova in hčerki njenega starejšega sina in prestolonaslednika kronskega princabodo kraljeve nazive obdržali. Odločitev danske kraljice je nedvomno posledica teženj sodobnih monarhij k znižanju stroškov, kar je napovedal tudi novi britanski kralj

Glede kraljevih nazivov otrok princese Eugenie in princese Beatrice nikoli ni bilo dvoma, saj se ti po tradiciji dedujejo zgolj po moški liniji potomcev.

Ni še dokončno, ali bosta otroka njegovega mlajšega sina princain, ko je njun dedek postal monarh, dobila naziva princ in princesa, a glede na to, da so se njuni starši odločili sestopiti z mest višjih članov kraljeve družine in se preseliti v ZDA, je to le malo verjetno. Zagotovo pa kraljevih nazivov ne bosta dobila otroka princesinter