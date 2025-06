Vnesite hvaležnost v trenutno dogajanje (Suzy)

Intuitivna gurujka Penney Peirce svetuje, da opazujte in zaznavajte, kdaj padete v krč in preklopite na preživetveni odziv. »Začutite notranjo napetost, ki jo zadržujete. Globoko vdihnite in izdihnite. Nato stresite glavo, ramena, roke, noge, pretegnite se in premikajte. Spremenite držo, razširite prsi, odprite srce. Če ste npr. kritični, se spomnite, kdaj ste doživeli, da so vas drugi cenili. Predstavljajte si to situacijo ter jo ponotranjite. Razmislite, kako lahko vnesete hvaležnost v trenutno dogajanje.«

Priporoča, da storimo enako, ko smo v polariziranem konfliktu, zavzamemo stran in jo branimo, smo kritični, se branimo pred negativnimi idejami nasprotne strani ali nočemo videti druge plati zgodbe. »Ko zavzamete stran, se vaša zavest razdeli in izgubite dostop do polovice podatkov v svetu. S tem si blokirate intuicijo, saj morda odgovor, ki ga iščete, obstaja v tisti polovici sveta, ki je nočete videti,« pravi.