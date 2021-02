Vlado Kreslin: Pogrešam čarovnijo človečnosti

S spletnim koncertom POjEZIJE bo na praznični 8. februar svoje zimzelene hite prepletel s svojo in Prešernovo poezijo ter iskal povezave med opusoma. Priljubljeni glasbenik tako obljublja enega najintimnejših koncertov za sladokusce. Pogreša namreč občinstvo, stik z ljudmi na nastopih, potovanja po Sloveniji v družbi svojega benda in ekipe. In druženja. Kako preživljate te nenavadne zimske dneve? Decembra je bilo zelo nenavadno, saj je to običajno najbolj deloven mesec, januar pa je tak, kot so moji običajni januarji – bolj počasen in namenjen počitku. Le da letos ni bilo od česa ...