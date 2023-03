Vladimir Putin: zvezde pravijo, da se ne bo vdal

Vladimir Putin je rojen z ascendentom v intenzivnem, strastnem, odločnem, zagrizenem, nepopustljivem škorpijonu. Njegov moderni vladar Pluton je v levu, na vrhu hiše kariere, tako se zdi, da je rojen za vlogo avtoritativnega vodje. Potrebuje spoštovanje in mora biti cenjen, navzven deluje kot kralj z neomejeno močjo, ki bojevito in maščevalno uniči vse, ki se mu postavijo na pot. Severni karmični vozel je v vodnarju, tako se v tem življenju uči popeljati domovino v moderne čase in demokracijo, a namesto razsvetljenega in naprednega vodenja, ki je zanj izziv, raje deluje diktatorsko, prek južn...