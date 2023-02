Pravijo, da kreativne in kulturne duše pogosto najdejo sopotnika v istih vodah. To velja tudi za šansonjerko Vito Mavrič in scenografa, arhitekta in kreativnega direktorja Andreja Stražišarja, ki bosta letos praznovala že 30. obletnico poroke. Skupaj imata dva sinova, Gašperja in Andraža, do katerih pa sta zelo zaščitniška in ju ne izpostavljata žarometom. Cenjeni umetnik Andrej že desetletja deluje kot arhitekt specialist pri izvedbenih in nagrajenih natečajnih arhitekturnih projektih gledaliških stavb ter kot filmski in gledališki scenograf. Sodeloval je v vseh domačih poklicnih gledališč...