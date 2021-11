Nasmejani Miro Majcen

Fotograf Miro Majcen nas po hudi letalski nesreči vsak teden na novo očara. Okrevanje spodbudno napreduje, k temu pa veliko pripomore njegov pozitivni odnos do življenja.

Seveda na poti zahtevne in dolge rehabilitacije ni sam, ampak ga na njej bodrijo številni prijatelji, med katerimi je tudi veliko znanih obrazov. Večkrat ga je že obiskal Vlado Kreslin, nedavno pa je za njegove smejalne mišice poskrbel še Lado Bizovičar. To je dodatna motivacija, da se čim hitreje vrne v ritem, ko bo lahko spet sedel v pilotsko kabino in poletel nad oblake, kjer je najbolj svoboden.

Vlado je bil eden prvih, ki je obiskal Mira.

Do takrat pa mu bodo družbo še naprej delali slovenski zvezdniki, ki jih je Miro že večkrat ujel v svoj objektiv, zdaj pa z njimi ustvarja dragocene selfije kot spomin na drugo priložnost.