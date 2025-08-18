VISOKI JUBILEJ

Visoki jubilej princese Anne: Upokojitev niti pod razno (Suzy)

Pri svojih 75 letih ostaja simbol odgovornosti in brezkompromisne delovne etike, in kot pravi, upokojitev zanjo ni opcija.
Fotografija: Slovi po neizumetničenosti in včasih celo surovi neposrednosti ter je, čeprav sta si po značaju različna, velika zaveznica kralja.
Slovi po neizumetničenosti in včasih celo surovi neposrednosti ter je, čeprav sta si po značaju različna, velika zaveznica kralja.

18.08.2025
18.08.2025 ob 17:00
M. F., FOTO: Profimedia
18.08.2025 ob 17:00

Petnajstega avgusta bo 75 let dopolnila edina hči nekdanje britanske kraljice Elizabete II. in princa Philipa ter sestra sedanjega kralja Karla III., princesa Anne Elizabeth Alice Louise. Od prve uradne dolžnosti pri 18 letih slovi kot ena najbolj delavnih članov 'Firme' z več kot 400 uradnimi obveznostmi na leto in je tudi v zasebnem življenju večkrat podirala mejnike.

Leta 1973 se je poročila z Markom Phillipsom. Z njim ima dva otroka, Petra in Zaro. Zakon je po 19 letih razpadel in Anne je bila prva ločena kraljeva hči. Po ločitvi je stopila v zakon s Timothyjem Laurenceom. Zasebni obred je potekal v cerkvi Crathie Kirk ob gradu Balmoral in bila je prva visoka članica britanske kraljeve družine, ki je usodni da dahnila na Škotskem.

Z očetom je imela tesen in spoštljiv odnos, glede delovne etike pa je podobna mami; stroga in predana dolžnostim.
Z očetom je imela tesen in spoštljiv odnos, glede delovne etike pa je podobna mami; stroga in predana dolžnostim.

Tudi Zara uspešno tekmuje v jahanju in obe z mamo sta bili (s sicer 35-letno razliko) imenovani za BBC-jevo športno osebnost leta.
Tudi Zara uspešno tekmuje v jahanju in obe z mamo sta bili (s sicer 35-letno razliko) imenovani za BBC-jevo športno osebnost leta.

Leta 1974 je doživela poskus ugrabitve. Zahtevam napadalca se je pogumno uprla z legendarnimi besedami: »Niti pod razno!«, enim njenih najbolj znanih citatov. Je velika ljubiteljica konj, pri 21 letih je osvojila zlato kolajno na evropskem tekmovanju v jahanju, leta 1976 je bila prva članica britanske kraljeve družine, ki je nastopila na olimpijskih igrah; tisto leto jih je gostil Montreal.

Treba je izkoristiti vsak dan

Leta 1990 jo je predsednik Zambije Kenneth Kaunda zaradi dolgoletnega dela z organizacijo Save the Children v medijih označil za primerno kandidatko za Nobelovo nagrado za mir, prišla pa je tudi navzkriž z zakonom: leta 2002 je postala prva višja članica kraljeve družine, obsojena zaradi kaznivega dejanja, ko je njen pes v parku Windsor ugriznil dva otroka, in prejela kazen približno 580 evrov. Po lanski nesreči s konjem je bila pet dni na intenzivni negi, a se je po treh tednih vrnila na delo in izjavila, da je treba izkoristiti vsak dan.

Z drugim možem sta se poročila na Škotskem, saj je bila poroka ločenih oseb v Angliji pod anglikansko cerkvijo sporna.
Z drugim možem sta se poročila na Škotskem, saj je bila poroka ločenih oseb v Angliji pod anglikansko cerkvijo sporna.

Kljub izpostavljenosti varuje zasebnost. Da bi lahko živela običajno življenje, je zavrnila kraljeva naziva za svoja otroka, s katerima goji lep odnos, sama pa pri svojih 75 letih ostaja simbol odgovornosti in brezkompromisne delovne etike, in kot pravi, upokojitev zanjo ni opcija.

 

