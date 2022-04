Violeta Bulc je po ascendentu napredna, moderna, neodvisna, svobodoljubna, samostojna, človekoljubna vodnarka, ženska napredka, nove dobe, ki se bori za različno družbo, pravice zatiranih in čisto okolje. Sonce in Mars v vodnarju v 1. hiši poudarjata energijo, odločnost, borbenost, zanos, Saturn pa vztrajnost, resnost, natančnost, disciplino, odgovornost, trud. Luna je v dvojčkih, na vrhu hiše doma, družine, domovine, tako ji našteto veliko pomeni, hkrati s prilagodljivostjo in komunikacijskimi veščinami pa ji prinaša tudi zabavnost, lahkotnost, da zna tudi težke situacije jemati manj usodno....