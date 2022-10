PRED PRELOMNICO

Vili Resnik: Včasih se je dobro zjokati

Energičen na odru vedno znova dokazuje, da so leta res le številka. Čez slaba dva meseca bo dopolnil 59 let, a zdi se, da mu ne morejo do živega. Nedavno je namreč ta nepopravljivi romantik v svet poslal novo pesem Lepa za umret, prihodnje leto pa bo praznoval kar trideset let samostojne kariere.