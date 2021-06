Vili Resnik navdušuje

V spotu nastopajo Miran Rudan, Božidar Wolfang - Wolf in Miki Vlahovič.

Glasbena legendaje že aprila vzbujal radovednost z izjavami o tem, da namerava posneti pesem, ki je precej drugačna od vsega, kar je delal zadnja leta. Takrat še ni bil prepričan, ali bo skladbo resnično posnel ali se bo raje odločil za drugo, takšno, ki je bolj podobna pesmim iz zadnjih let. Nazadnje je izbral drznejšo možnost in rodila se je pesem Ti si me čakala, ki je luč sveta ugledala ta teden.Vse kaže, da je izbral prav, saj je 7. junija premierno predstavljen videospot v enem samem dnevu doživel skoraj 13.000 ogledov, prvi poslušalci pa so Vilija zasuli z navdušenimi komentarji. »Legendaaa, Vili, noro dobra pesem,« se je glasil eden od njih. Navdušenja pa ni sprožil le speven romantičen komad, ampak tudi igralci v videospotu.Pevcu so se na snemanju namreč pridružiliin. »Bilo bi lepo, če bi legende skupaj kaj posnele,« je zapisala ena od komentatork.