Vili Resnik: Moški smo nerodni v ljubezni

Da je v imenu ljubezni v življenju že marsikaj postavil na kocko, je legendarni Vili Resnik, ki s svojo glasbo slovenski prostor bogati tri desetletja, priznal večkrat, tokrat pa je poskrbel, da bo letošnja jesen ljubezensko obarvana.

Večni romantik je namreč v svet poslal izredno osebno in čustveno skladbo Lepa za umret, ki jo posveča vsem ženskam.

Vili ob tej priložnosti pove, da so njegovi poslušalci vajeni energičnih skladb, ta pa je nekaj prav posebnega. »Moški smo lahko precej nerodni v ljubezni in velikokrat pozabimo na glas povedati, kako imamo radi svoje ženske. Ravno njim pa te besede veliko pomenijo. Lepa za umret pove vse in še več,« pravi pevec, ki tokrat pri snemanju videospota ni kompliciral. »Želel sem si le preproste in lepe kadre, ki jasno pokažejo, kako čudovito je življenje in kako sladka je ljubezen,« še razloži.