IGRALKA

Viktorija Bencik Emeršič: Vse ženske smo na svoj način junakinje

Odločna, neomajna in predana že enajsto leto ustvarja v MGL. Trenutno nastopa v predstavi Junakinje, v kateri igra pozabljeno ženo trojanskega princa Parisa, ki se nazadnje izkaže kot usodna ženska. Igralka pravi, da smo vse ženske na svoj način junakinje in da mora šteti vsaka zmaga, pa naj bo še tako majhna, in ne le tiste velike, ki jih vidi in opazi ves svet.