Viharnikov šopek za 30 let (FOTO)

Člani ansambla bodo ob okroglem tretjem desetletju delovanja pripravili tradicionalni koncert Šopek za mami. Ta bo 18. marca v športni dvorani v Kamniku, povezovala ga bosta Franc Pestotnik - Podokničar in Janja Ulaga, na njem pa bodo nastopili tudi Kvatropirci, Modrijani, Helena Blagne, Ansambel bratov Poljanšek, izjemen citrar Tomaž Plahutnik, Šmarnogorski kvintet, ansambel Javor, ansambel Galop, Mestna godba Kamnik in Folklorna skupina Kamnik.

Urška Jazbec se je ansamblu pridružila pred dobrimi tremi leti.

Že to veliko pove o ansamblu, ki ga je pred tremi desetletji ustanovil harmonikar Martin Vodlan, ob njem pa so danes še basist Matjaž Kogovšek, kitarist Marko Spruk, pojeta pa Mare Cerar in Urška Jazbec. Z leti se je sicer zasedba nekoliko prenovila, do kadrovske menjave v ansamblu je nazadnje prišlo pred dobrimi tremi leti, ko sta se jim pridružila pevka Urška, ki je zamenjala dolgoletno pevko Sabino Vidovič, ter baritonist Matjaž, ki je zamenjal Miho Šinka.

Vse kaže, da sta Urška in Matjaž v ansambel vnesla nekaj novih moči in svežo energijo, ki je nujna za nadaljnje delo. »Svojo 30. obletnico bomo proslavili s koncertom in izidom nove zgoščenke, ki bo že sedma po vrsti, naslovili smo jo Šopek 30 let. Nanjo bomo uvrstili 15 skladb, nekaj starejših in nekaj na novo prirejenih,« pravi vodja in harmonikar ansambla Martin, ki se še zelo dobro spominja prvega uradnega nastopa ansambla. Ta je bil marca leta 1993, na koncertu Veselo v Kamnik.«

Med letoma 2004 in 2015 smo bili tudi nosilci znanega tradicionalnega koncerta Šopek za mami, katerega smo vsako leto v marcu organizirali v Komendi. No, letošnji bo v športni dvorani v Kamniku, naslov pa seveda ostaja enak, saj ga umeščamo med dva marčevska praznika. Enega, ki je posvečen vsem damam in ženam, ter drugega, ki je namenjen mamicam, starim mamam, babicam, bicam in nonam,« pravi Vodlan, ki je sam avtor večine skladb. Več kot 70 se jih je nabralo v treh desetletjih, med bolj znanimi so Naša Juhanca, Na Primoža, Ker nikogar ni, Zaklad narave, Slovenske jedi, Rože z neba, priljubljena pa je polka Ljubezen je lepa, ki so jo posneli pred tremi leti.

Pevski duet predstavljata Urška in Mare Cerar.

Besedila njihovih skladb so napisali številni priznani pisci: Bernard Miklavc, Fanika Požek, Vera Šolinc, Majda Rebernik, Ivan Sivec, Igor Pirkovič in drugi. Poleg klasičnega pevskega dueta ansambel goji večglasno petje, izvajajo pa ne le narodnozabavno, pač pa tudi zabavno glasbo. »Doslej smo bili gostje številnih radijskih in televizijskih oddaj, udeležili smo se nekaterih festivalov, med drugim treh najprestižnejših na Vurberku, v Števerjanu in na Ptuju, za nami je na stotine koncertov, gostovali pa smo celo pri naših zdomcih in izseljencih na Švedskem, v Švici, Franciji in Nemčiji, kjer so nas vselej sprejeli z velikim navdušenjem,« sklene Vodlan, ki si želi, da bi z ansamblom še dolgo razveseljevali ljudi, ki jih radi poslušajo.