Vida Igličar: S sekiranjem na zalogo ne rešiš ničesar (Suzy)

Imela je komaj šestindvajset let, ko je izgorela. Do tedaj so se nakopičile številne težave. Deset let prej je najprej v nepojasnjenih okoliščinah umrl njen soplesalec, skoraj natanko tri leta pozneje še njen fant. Zatekala se je v delo in bila vrhunska na svojem področju, a se je cenila glede na to, kako uspešna, pridna in kreativna je.