Vid Valič prekipeva od sreče: postal bo očka (FOTO)

Pri Valičevih je završalo od sreče, ko je najstarejši sin Vid sporočil, da bosta z drago poskrbela za potomca. Mama Amanda in oče Iztok sta se razveselila, ker bosta končno postala dedek in babica, stric Domen pa bo lahko nabiral prepotrebno prakso, saj se tudi sam želi nekoč preizkusiti v starševski vlogi. Moramo priznati, da že dolgo ugibamo, kdaj se bo zgodilo, kajti igralec, voditelj, stand up komik in avtor je odličen primer vzornega očeta. Zadnje čase je zelo angažiran za lepšo prihodnost družbe in bolj složno sobivanje, s čimer nam med vrsticami sporoča, da mu ni vseeno, v kakšnem okol...