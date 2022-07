Vid Valič in Valentina Zajtl: Prvi zmenek po rojstvu hčerke

Ko je pred dobrim mesecem dni prvič postal očka, se je Vidu Valiču svet obrnil na glavo. Najraje od vsega zdaj skrbi za svoji dve dekleti in priznava, da večina dela pade na njegovo drago.

»Jaz za zdaj samo pazim, da je moja ljubezen zadovoljna in vesela, zato da bo posledično tudi najina hčerka zadovoljna in vesela,« je povedal v intervjuju za 24ur.com. In tega se je držal tudi pretekli konec tedna, saj je svojo najdražjo pripeljal na festival Pivo in cvetje, kjer sta med drugim pokramljala tudi z Vladom Kreslinom.

Laščani so nam zaupali, da je Vidova partnerica domačinka Valentina Zajtl, večer zase pa sta si lahko privoščila, ker je njena mama popazila na njuno malčico. Uživala sta v dobri glasbi in si ves večer izkazovala nežnosti, preden sta se vrnila domov k svoji največji ljubezni.