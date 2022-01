Vid Kavtičnik navdušuje: Lovi Dončića, Rogliča in Pogačarja

Sedemintridesetletnik v njem gosti druge šampione, v 20 epizodah so z njim že klepetali tudi Goran Dragić, Petra Majdič, Boštjan Nachbar, Ilka Štuhec, Filip Flisar, Zmago Sagadin, Jure Košir ... Kot najboljšo ocenjuje aktualno epizodo z mlado smučarko Andrejo Slokar.

Ker je Slovenija dežela šampionov, mu sogovornikov še zlepa ne bo zmanjkalo. »Dobro bi se bilo pogovarjati tudi z Luko Dončićem, ki je tudi kot osebnost zelo zanimiv. Ali s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Od vrhunskih kolesarjev smo že gostili Luko Mezgeca in Mateja Mohoriča, bi se bilo pa zanimivo srečati še vsaj z enim od njiju, ki sta čisto na vrhu. Ker sem dolga leta živel v Franciji, vem, kaj Francozom pomeni Tour de France. Res niso bili veseli, ko sta bila na vrhu dva Slovenca. Bilo jim je pod častjo, hkrati pa nihče ne more verjeti, kako lahko iz tako male države prihaja toliko odličnih športnikov.«