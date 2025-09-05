DRUŽINSKA IDILA

Vid in Valentina Valič: Poroka v Beli krajini (Suzy)

Mladoporočenca bi se lahko odslej podpisovala kar s trojnim V. Njuna skupna pot se je začela strastno in po letih ustvarjanja družinske idile sta se zdaj končno odločila za najpomembnejši korak v življenju dveh povezanih src. Po rojstvu hčerke jima je ostala samo še izmenjava zlatih prstanov in zaobljub, simboličnega obreda, po katerem bosta končno postala mož in žena.
Fotografija: vid valič in valentina FOTO: Mediaspeed
vid valič in valentina FOTO: Mediaspeed

R. S.
05.09.2025 ob 06:00
R. S.
05.09.2025 ob 06:00

Sobota, 6. september, je dan, ki se bo v ljubezensko knjigo Valentine Zajtl in Vida Valiča zapisal z najlepšimi čustvi. Igralec in stand up komik ter plesalka in koreografinja sta si za ta posebni trenutek izbrala idilično okolje Bele krajine. Tančica skrivnosti Na poroko sta povabila le najožje družinske člane in izbrane prijatelje, saj si na tem edinstvenem slavju želita biti obdana le z najboljšo energijo. Mamica ljubke triletne deklice se je mrzlično pripravljala na veličastno popoldne, ki bo nedvomno prineslo globoko ganjenost in ljubezen. Lepo se ji bosta podala novi priimek in bleščeč...

