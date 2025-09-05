Vid in Valentina Valič: Poroka v Beli krajini (Suzy)

Sobota, 6. september, je dan, ki se bo v ljubezensko knjigo Valentine Zajtl in Vida Valiča zapisal z najlepšimi čustvi. Igralec in stand up komik ter plesalka in koreografinja sta si za ta posebni trenutek izbrala idilično okolje Bele krajine. Tančica skrivnosti Na poroko sta povabila le najožje družinske člane in izbrane prijatelje, saj si na tem edinstvenem slavju želita biti obdana le z najboljšo energijo. Mamica ljubke triletne deklice se je mrzlično pripravljala na veličastno popoldne, ki bo nedvomno prineslo globoko ganjenost in ljubezen. Lepo se ji bosta podala novi priimek in bleščeč...