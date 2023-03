Veter z juga praznuje 26 let

Na Primorskem pravijo, da veter z juga prinaša slabo vreme, in tudi Tinkari je pesem prinesla nekaj slabih trenutkov, saj je na Emi pristala na dnu lestvice, je pa pozneje skladba našla svoj prostor pod soncem in že čez nekaj tednov postala ena najbolj predvajanih pri nas. »Kar ne morem verjeti! Moja glasbena pot se je začela pred 26 leti,« je osupla. Pravi, da nikakor ne najde fotografije, na kateri bi imela med izvajanjem pesmi Veter z juga odprte oči. »Mislim, da sem na odru kar odplavala v svoj notranji svet, da odpojem pesem, ki bi si jo marsikdo želel kot prvo. Do danes je moja ljubezen do glasbe ostala neokrnjena. Moja glasbena družina je vedno večja. Moj opus tudi. Res sem vesela! To je zame najlepši poklic na svetu,« je ganjena pevka, ki v smehu doda, da na trenutke ne more verjeti, da je za njo več kot četrt stoletja glasbenega ustvarjanja.