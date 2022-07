Boris Cavazza pazi na kalorije

Tega načela se drži tudi Boris Cavazza, ki je vse bolj pazljiv pri izbiri obrokov. Že leta se poskuša izogniti izdelkom živalskega izvora, čeprav mu vedno ne uspe, a je vsaj zmanjšal količino zaužitega mesa.

Pri tem ga spodbuja žena Ksenija Benedetti, navdušena nad njegovo vestnostjo pri prehranjevanju. Zelenjava ne sme manjkati na krožniku, pomembni pa so okusi, in teh je v izobilju. In če mu ona stoji ob strani pri zdravem načinu življenja, jo tudi igralec in šansonjer spodbuja pri njenih podvigih.

S svojim prepoznavnim glasom nagovarja bodoče študentke in študente Akademije za poslovni protokol, pod katerega se podpisuje nekdanja dolgoletna šefinja protokola. Drug drugemu tako stojita ob strani in se veselita, ko jima uspe doseči zadane si cilje.