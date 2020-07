Vestna Alenka Košir: zgoraj brez z zaščito

Sonce, voda, zrak, svoboda. Nekdaj priljubljen slogan poletnih mesecev se odlično poda k fotografiji Alenke Košir. Ta se namreč z užitkom na Malem Lošinju predaja morskim radostim, pri tem pa seveda ne pozabi na zaščito, še posebno, kadar se soncu nastavlja zgoraj brez.



Visok faktor, ki jo obvaruje pred močnimi UV-žarki, je obvezen, da prepreči morebitne zaplete. Številne ženske znajo pretiravati in hrepenijo po tem, da bi bilo njihovo telo čim bolj ožgano od sonca. A Alenka nedvomno ne sodi mednje, saj je ozaveščena o škodljivih vplivih neodgovornega sončenja, in ker vendarle ne želi imeti na koži sledi kopalk, se jih z užitkom znebi, namaže pa se s kremami iz naravnih sestavin.



Skrb za zdravje je za mojstrico aktivnega življenja vselej na prvem mestu in njene zveste sledilke so ji za to neznansko hvaležne, saj jih s svojim pozitivnim zgledom spodbuja, da tudi same bolj pazijo nase.