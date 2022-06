INTUITVNA UMETNICA

Vesna Neferamis: Vibracija zvoka nas zdravi, osvobaja, opolnomoči

Poznamo jo predvsem po kanaliziranju in individualnih readingih, zadnja leta pa se Vesna vse bolj uveljavlja tudi kot ustvarjalka energijskih slik, pisateljica in pevka svetih pesmi prednikov, ki nas zdravijo in čistijo z zvokom in besedo. Tik pred izidom je namreč njena knjiga Svarogovi zlati mostovi, zbirka mističnih zgodb in pesmi, ki jih je zapisovala vodeno, za njimi pa stoji moč naših pozabljenih božanstev, ki spet vstajajo in nam predajajo ključe ljubezni, zdravljenja, enosti, povezanosti, zaščite in obujanja praspomina, da bi lahko skupaj stopili v zlato dobo.