Vesna Milek praznuje: nova knjiga, nove zmage

Kdor čaka, dočaka, pravijo. In knjižni molji so končno dobili novo gradivo, v katerem bodo lahko uživali. Vesna Milek je namreč izdala tretji roman z naslovom Ogledala in razveselila slovenske bralce, saj publicistka in novinarka velja za eno naših boljših pisateljic. Tokrat se je lotila še globljega raziskovanja svoje osebnosti, se potopila v najstništvo, našla veliko navdiha tudi ob domačem Cerkniškem jezeru.



Dotaknila se je hrepenenja in neštetih odtenkov razgibanega življenja, ki bo razgalilo še nepo­znano plat te vsestranske ustvarjalke. Prav romantično se ji je zdelo, ko je podpisovala prednaročniške izvode, in ob tem je ponosno dodala, da je nastala res lepa knjiga. Po Kalipso in Če se bomo tako lahko zdaj zazrli še v Ogledala te markantne in karizmatične avtorice, ki je navdušila tudi z biografijo Borisa Cavazze.