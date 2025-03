Vesna Milek: Brez Kleopatre bi se naš čas vrtel drugače (Suzy)

Mnogo pomembnih vladaric je izginilo v pozabo v zgodovini, ki jo pišejo zmagovalci in predvsem moški, pravi avtorica. Ko je umrla zadnja ptolemajska kraljica Kleopatra, so o njej pisali zgodovinarji, poeti, filozofi, ki so bili v službi Rima, njenega sovražnika. Zato je podoba, ki so nam jo pustili, gotovo enoplastna. V svoji knjigi Kleopatra: Naj se zgodi raziskuje še druge plasti te inteligentne, politično in ekonomsko podkovane ženske, ki jo danes poznamo kot legendo in skoraj mitološko bitje. Zato sva o njej klepetali, še preden sredi leta izide drugi del te obsežne pripovedi, Novi svet. ...