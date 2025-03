Vesna Juvan, raziskovalka ženskih modrosti: Vzrok za neplodnost je lahko tudi energijski (Suzy)

Vodi Delavnice za maternice z odgovornimi lastnicami, namenjene tistim, ki želijo priti v stik s svojo izvorno modrostjo, močjo in notranjim vodstvom. K njej prihajajo tudi s težavami z neplodnostjo, vzrokov za katero je več, pravi. Kaj se dogaja v maternici ob neplodnosti? Najprej bi omenila, da nisem zdravnica in se s patologijami načeloma ne ukvarjam, tako da bom odgovorila kot nekdo, ki že več kot desetletje v praksi opazuje ženske in dela z njimi na različnih ravneh. Ko govorimo o neplodnosti, zmanjšani plodnosti ali nesposobnosti zanositi in/ali donositi otroka, je vzrokov lahko izredn...