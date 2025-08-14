SVETOVALKA O ZDRAVJU IN PREHRANI

Vesna Avčin, svetovalka o zdravju in prehrani: Zdravje je stvar odločitve (Suzy)

Od rojstva živi na kmetiji v zaledju Izole, v svojem miru, bila je zadovoljna s svojim življenjem, a vseeno so ji pred šestimi leti diagnosticirali multiplo sklerozo.
Fotografija: Najpomembnejša je odločitev, da vzamemo skrb zase v svoje roke, poudarja Vesna.
Najpomembnejša je odločitev, da vzamemo skrb zase v svoje roke, poudarja Vesna.

Mateja Blažič Zemljič, FOTO: Dejan Javornik, Getty Images
14.08.2025 ob 09:00
14.08.2025 ob 09:00
14.08.2025 ob 09:00

Z odločnostjo in svojim dobrovoljnim značajem se je odločila kljubovati usodi, ki jo prinaša ta diagnoza. Pravi, da je prešla na zdravo prehrano brez odrekanja ter se preprosto odločila, da bo zdrava. In danes lahko reče, da je zdrava, čeprav ima to težko bolezen. Kako je prišlo do bolezni? Bolezen je bil znak, da moram nekaj spremeniti. Pogosto sem se spraševala po vzroku zanjo, saj sem živela zdravo, imela sorodno dušo, čudovito družino, službo, vse, kar bi si lahko želela. Zdi se mi, da sem si jo priklicala z globokim strahom, sploh po rojstvu otrok. 'Kaj če se mi bo kaj zgodilo, kaj bo z...

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

