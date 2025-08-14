Vesna Avčin, svetovalka o zdravju in prehrani: Zdravje je stvar odločitve (Suzy)

Z odločnostjo in svojim dobrovoljnim značajem se je odločila kljubovati usodi, ki jo prinaša ta diagnoza. Pravi, da je prešla na zdravo prehrano brez odrekanja ter se preprosto odločila, da bo zdrava. In danes lahko reče, da je zdrava, čeprav ima to težko bolezen. Kako je prišlo do bolezni? Bolezen je bil znak, da moram nekaj spremeniti. Pogosto sem se spraševala po vzroku zanjo, saj sem živela zdravo, imela sorodno dušo, čudovito družino, službo, vse, kar bi si lahko želela. Zdi se mi, da sem si jo priklicala z globokim strahom, sploh po rojstvu otrok. 'Kaj če se mi bo kaj zgodilo, kaj bo z...