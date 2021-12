Veselo po slovensko (FOTO)

Omenjeno oddajo vodijo kar tri znane dame, no, pravzaprav dve in en gospodič, ki ga vsi najbolj poznano kot mamo Manko, a za njenim obrazom se v resnici skriva Sašo Đukić. Ob njem pa sta dve voditeljici, Ljubica Jazbinšek Špurej, sicer pevka skupine Zaka' pa ne in udeleženka enega nekdanjih šovov Znan obraz ima svoj glas, ki kdaj celo raztegne harmoniko, ter Martina Švab Plankelj, ki pa je svakinja modrijana Blaža Švaba, saj je poročena z njegovim bratom Miho.

Cilj oddaje je spoznavati nove viže in ohranjati slovensko ljudsko pesem oziroma petje. V vsaki oddaji se en ansambel loti parodije in svetovno znano uspešnico preobleče v narodno-zabavne ritme, svojevrstna rubrika pa je Mankin izziv. Mama Manka je že stara znanka Golica TV, saj je tu že vodila oddaje Pod židano marelo, Gospodinje pojejo in nazadnje, pred štirimi leti, Ena po domače.

»Oddaja je drugačna od preostalih. Tudi zato, ker ima tri voditeljice, ker je v njej veliko zabave, smeha, odličnih gostov in nagradnih iger,« pravi mama Manka, ki dodaja, da ima oddaja celo zdravilno moč, saj pozdravi slabo voljo in odžene vse težave. Doslej so v njej gostili že veliko znanih glasbenikov, od Mladih gamsov do Nike Zorjan, Alpskega kvinteta in Marjana Zgonca, trio Roberta Smolnikarja, Ritem planet, Evo Šolinc, Roka Ferengja, Primorske fante, Domna Kumra, Foksnerje, Ansambel Ceglar, Vero Šolinc in njen ansambel Vera in Originali, Ansambel Ekart, Erose, S.O.S. kvintet, Ansambel Zeme, Katrco, Pajdaše, Denisa Novata in številne druge.

V oddaji Veselo po slovensko so že gostovali Čuki.

Prav tako je v oddaji, ki so jo posneli že poleti, zapel Alfi Nipič, ki v teh dneh še vedno okreva zaradi okužbe s koronavirusom in posledično pljučnice v mariborskem UKC. A je na dobri poti, da se kmalu vrne v domače okolje. Ponarodelo popevko Silvestrski poljub, ki je bila posneta 8. decembra pred 50 leti v studiu 14 Radia Slovenija ob spremljavi takratnega Plesnega orkestra RTV, pa je Alfi zapel kar v bolniški postelji, s pomočjo medicinskih sester, ki so očitno ponosne, da lahko skrbijo za legendarnega pevca zabavne in narodno-zabavne glasbe.