Veselje pri Wernerju: pred božičem povečali družino

Pri pevcu Wernerju so se razveselili nove članice, ki je v dom vnesla ogromno veselja in miline. Marsikdo bi ob tem pomislil, da je Kanenas dobila bratca ali sestrico, vendar med njimi ne odmeva otroški jok, ampak ljubek pasji lajež. Pod božičnim drevescem je namreč čakalo darilo v podobi kosmatega presenečenja in v hipu je postala psička Q tudi uradno najbolj oboževana puhasta članica Brozovićevih. Vse se vrti le še okoli čivave, s katero je dobil ženski del družine dokončno prevlado.



Werner si mora dobesedno priboriti pozornost, a na srečo pozna šibke točke svojih deklet in dobro ve, kako se jim prikupiti. Najbolj neprecenljivi so trenutki nežnosti na kavču, ko se stiskajo in si izkazujejo naklonjenost.