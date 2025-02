Veselje pri Tanji Žagar: doma imajo ustvarjalne delavnice (Suzy)

Tanja Žagar je večkrat poudarila, da s partnerjem Mikijem Šarcem ves prosti čas namenjata sinu Karlu in hčerki Marini. Želita si namreč, da bi se v poznejših letih spominjala, da sta bila predana in skrbna, kar je v svetu, polnem pasti za otroke in mladostnike, zelo pomembno.

Pevka, ki se je pred dobrim letom pogumno spopadla z rakom, uspešno nadaljuje glasbeno poslanstvo, a njeni urniki niso več tako polni kot nekoč. Spomine najraje ustvarja z najdražjimi, pri čemer jim ne manjka domišljije. Nedavno so skupaj izdelali imenitno origami vrtavko, s katero so se zabavali ves dan.

Doma narejena vrtavka je lahko odlična igrača.

Njihova simpatična ustvarjalna delavnica, kot jo je poimenovala, je obrodila številne sadove. Med drugim sta nastali še čudoviti risbici dreves, ki sta ju Tanja in Marina narisali s čopiči. Njeni sledilci ne skrivajo navdušenja nad tem, da zna glasbenica, tudi ko ni na odru, odlično izraziti svojo ustvarjalno žilico.