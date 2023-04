Veselje pri Seškovih: še zadnji maturant je pod streho

Samo še matura, nato se bodo pri Seškovih poslovili od srednješolskih skrbi. Najmlajši in najvišji član družine Jan je ob podpori najdražjih očaral vrstnice na maturantskem plesu. V svetli obleki je spominjal na manekena z modnih brvi, tudi poziral je zelo suvereno. Da so bile pričeske in bradice dobro razpoložene peterice brezhibno urejene, pa je poskrbel srednji brat Miha. Mama Urša in oče Jure sta prekipevala od veselja, ko sta lahko občudovala rezultat njunih genov in vzgoje.

Malce sta si oddahnila, da je še zadnji maturant pod streho. Zdaj so na vrsti poslovni izzivi, pri čemer si ne ustvarjajo dodatnih skrbi. Vsi fantje so namreč zelo zagreti na različnih področjih, kar jim omogoča neodvisnost in samostojnost. Tega so se naučili doma, kjer je spoštovanje osnovnih vrednot na prvem mestu.