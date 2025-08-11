Veselje pri Kristjanu Čehu (Suzy)

Samo atletski silak ve, s čim se lahko primerjajo občutki, ko ti predajo ključe novega doma. Morda z naslovom evropskega ali svetovnega prvaka. A vsekakor takšna prelomnica prinese obilo skupne sreče.

Po poroki sta se Kristjan in Anna Maria Čeh že vselila v hišo in ob tem slavnostno odprla šampanjec. Svetlo, prostorno, moderno in minimalistično pa so pridevniki, s katerimi lahko opišemo njuno kraljestvo. »To so res nadrealistični občutki in neizmerno se veseliva, kaj nama bo prinesla prihodnost,« je kratko in jedrnato orisal vzdušje.

Anna Maria je dobila svojo sanjsko kuhinjo!

Marsikaj novega je letos dočakal metalec diska. Uredil si ni le domovanja, ampak tudi pričesko, ki ga je iz prikupnega podeželskega fanta naredila malce bolj drznega in sodobnega. Sedaj bo to samozavest prenesel še na atletski stadion, kjer se bo znova boril za najvišja mesta.