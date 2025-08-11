NADREALISTIČNI OBČUTKI

Veselje pri Kristjanu Čehu (Suzy)

Svetlo, prostorno, moderno in minimalistično pa so pridevniki, s katerimi lahko opišemo njuno kraljestvo.
Fotografija: Zakonca Čeh že snujeta družinske načrte v novi hiši.
Zakonca Čeh že snujeta družinske načrte v novi hiši.

11.08.2025 ob 10:25
11.08.2025 ob 10:25

Samo atletski silak ve, s čim se lahko primerjajo občutki, ko ti predajo ključe novega doma. Morda z naslovom evropskega ali svetovnega prvaka. A vsekakor takšna prelomnica prinese obilo skupne sreče.

Po poroki sta se Kristjan in Anna Maria Čeh že vselila v hišo in ob tem slavnostno odprla šampanjec. Svetlo, prostorno, moderno in minimalistično pa so pridevniki, s katerimi lahko opišemo njuno kraljestvo. »To so res nadrealistični občutki in neizmerno se veseliva, kaj nama bo prinesla prihodnost,« je kratko in jedrnato orisal vzdušje.

Anna Maria je dobila svojo sanjsko kuhinjo!
Anna Maria je dobila svojo sanjsko kuhinjo!

Marsikaj novega je letos dočakal metalec diska. Uredil si ni le domovanja, ampak tudi pričesko, ki ga je iz prikupnega podeželskega fanta naredila malce bolj drznega in sodobnega. Sedaj bo to samozavest prenesel še na atletski stadion, kjer se bo znova boril za najvišja mesta.

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

