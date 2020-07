Veseli Žiga X. Gombač: postal je del učne vsebine

Zadeve so postale resne!!!

Priljubljeni mladinski pisatelj je dosegel novo prelomnico v življenju. Nedavno je namreč postal še del obvezne učne vsebine. »Zadeve so postale resne!!! Pustimo ob strani koronazmedo ter kako se bomo v novem šolskem letu učili, doma ali v šoli. Stvar je precej bolj resna,« pravi. »Po novem se namreč pri slovenščini učite tudi o pisateljuin njegovi prvi knjigi Jastrebov let.«Simpatični ustvarjalec ne skriva, da kar žari od ponosa. »Izšel je nov delovni zvezek pri Rokus Klett, v njem pa razgraja tudi tale krjavelj z brado, tatuji in kostmi vred.« Jastrebov let je njegov prvenec, ki je izšel leta 2008, in začel knjižno zbirko Kompanjoni, v kateri so izšle še štiri knjige. A učenci so vsekakor lahko brez skrbi. Žiga je pripravljen.»Če kaj ne bo jasno ali bo snov pretežka, me kar poiščite, pa zadeve rešimo skupaj. Za petko!« še spodbudno dodaja novemu učbeniku na pot.