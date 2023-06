Veseli svatje so polnoletni (FOTO)

Veseli svatje so na narodnozabavni sceni že vse od leta 2005, kar pomeni, da je letošnje leto zanje prelomno, saj praznujejo glasbeno polnoletnost. Nastopajo na različnih koncertih, med drugim seveda na veselicah, preizkusili so se na različnih festivalih in na mnogih zmagali. S tem so dobili potrditev, da ustvarjajo kakovostno glasbo in da so jih lepo sprejeli poslušalci, ki so jim številne njihove uspešnice ostale v ušesih. Nekoliko morda na račun nekoliko posebnega zvena, s katerim so harmoniko približali mladim. »Še naprej bomo delali dobro in se trudili, da bo naša glasba dosegla čim več ljudi,« pravi Blaž Šenk, vodja ansambla, v katerem so fantje in dekle tako z Gorenjske kot Štajerske. Pevka je Anita Kadenšek, preostali člani pa Denis Dečman, David Bevc - Dado, Aleš Rola in Primož Rečnik. Vsi se trudijo tudi s svojo energijo oplajati vse, ki cenijo slovensko narodnozabavno in zabavno glasbo.

Blaž Šenk je harmonikar in vodja Veselih svatov.

Zanimivo je ime ansambla, saj je to hkrati naslov ene prvih Avsenikovih polk, ki je pri srcu prav vsem članom ansambla. Je temperamentna, radoživa in energična, tako kot vsi člani tega kvinteta. »Vilko in Slavko Avsenik sta harmoniko in slovensko glasbo ponesla v svet. Njihovo igranje, disciplina in trdo delo so vzor vsakemu glasbeniku, tudi nam seveda. In zelo smo ponosni, da lahko vedno nosimo s seboj vsaj del bogate Avsenikove dediščine,« pravijo Veseli svatje, ki so v teh 18 letih spoznali, da se glasbeni trendi spreminjajo in ima harmonika svoje vzpone in padce. »Trenutno je narodnozabavna glasba spet na vrhuncu. Mladi ponovno hodijo na veselice, pred kratkim je bila polka prvič v zgodovini več kot en mesec prva na trendingu portala youtube. Veseli smo, da naše skladbe prepevajo vse generacije. Še zlasti se trudimo, da bi našo, slovensko glasbo čim bolj približali mladim. »Pridih mladostne energije nam je uspelo ohranjati s pomočjo avtorja skladb Matjaža Vlašiča, s svojim zvenom in stilom se nekoliko ločimo od ostalih ansamblov,« še pravi Šenk.

David Bevc - Dado je avtor polke z naslovom Špricer.

Za njihovo prepoznavnost je zaslužna tudi pevka Anita, Štajerka, ki je vajena špricerja, takšnega, o katerem pojejo v novi polki, za katero so zaslužni sami. Avtor glasbe in besedila je namreč David Bevc - Dado, ki mu je pri besedilu pomagal Šenk, za aranžma pa je poskrbel Primož Rečnik. Člani ansambla ob izidu nove skladbe Špricer poudarjajo, da ni nobena skrivnost, da je špricer kralj vsake slovenske veselice. »Zanj potrebujete le vino in mineralno vodo, običajno pa se pije v klasičnih dvodecilitrskih kozarcih. No, ampak mi prisegamo kar na liter-liter, saj se lepše porazdeli med pet fantov in eno dekle,« se pošalijo Veseli svatje, pred katerimi je nova sezona veselic in porok, na katerih se bo točil tudi špricer.

Veseli svatje ohranjajo nekoliko poseben zven, ki je všeč tudi mladim.