Veseli svatje in Raubarji zmagovalci SPV

Absolutni rekorderji na Slovenski polki in valčku (SPV) sicer ostajajo Modrijani, ki so v preteklosti komisijo in občinstvo prepričali s kar štirimi vižami, in sicer valčki Ajda na polju, Neskončno zaljubljena, Pusti mi pesmi in Tvoje solze me bolijo. S tremi zmagami na festivalu, ki od 1995. poteka v organizaciji Razvedrilnega programa TV Slovenija in med glasbeniki velja za enega najprestižnejših, se ponašajo tudi člani Ansambla Storžič. Slednji so na festivalu s polko Ti ne veš sodelovali tudi letos. Po dve nagradi pa so na SPV osvojili Mladi Dolenjci, Iskrice, Štajerskih 7, Kvintet Dori (enkrat z Otom Pestnerjem), Ansambel Golte, Novi spomini, Ognjeni muzikanti (enkrat s Tjašo Hrovat) in Ansambel Vikend. Med nagrajence SPV pa so se vpisali še Ptujskih 5, Ansambel Slovenija, Ekart, Slovenski kvintet, Igor in zlati zvoki, Frajkinclari, Primorski fantje, Ansambel Petra Finka, Čuki, Vita, Vrisk, Vitezi Celjski, Vesele Štajerke, Navihanke, Korenine, Zlati muzikanti, Spev, Bum, Tapravih 6, Ansambel Roka Žlindre, Gadi, Pogum, Tapravi faloti, Nemir, Naveza, Veseli Dolenjci, Glas, Gregorji, Donačka, Pajdaši, Sekstakord ter Vera in Originali in Vražji muzikanti. Skupaj pa je festival v glasbeno zakladnico prispeval več sto novih viž, polk in valčkov. Se je pa z leti z načinom izbire zmagovalne polke in valčka spreminjala tudi vloga strokovne komisije, ki je na različnih izvedbah festivala podelila različne nagrade. Nagrajevali so najboljšo izvedbo, skladbo v celoti, najboljši trio ali kvintet, priredbo, nekajkrat pa tudi najboljše besedilo. Med srečneže, ki so prejeli nagrade za najboljše besedilo, so se vpisali le trije avtorji, in sicer žal že pokojna Majda Rebernik, ki je bila nagrajena na dveh festivalih, ter Matej Kocjančič in Vili Bertok. Festivala SPV ni bilo v letih 2013, 2018 in lani, ko se je 24. izvedba zaradi znanih razlogov prestavila v letošnje leto. Nihče pa si ta čas ne upa ugibati, ali bo hiši RTV hiši uspelo pripraviti tudi jubilejni 25. festival, ki je med ansambli, zadnja leta predvsem mladimi, ki si šele utirajo pot med poslušalce, izjemno cenjen. Tisto, kar šteje, pa je, da so tako zmagovalne kot tudi druge druge viže, ki so bile prvič predvajane prav na tem festivalu, našle pot do ljudi.

