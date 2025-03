Vesele Štajerke z novo harmonikarko? (Suzy)

Vesele Štajerke so Loti Žlaus, Mojca Črešnar, Marjana Rakovnik (prej Hercog) in Vida Golob (prej Sadek). Loti, ki igra kitaro, Mojca s harmoniko in Marjana na bas kitari in sintesajzerju so sprva nastopale kot trio, po dveh letih se jim je pridružila še pevka Vida. V treh desetletjih delovanja so dekleta, danes že žene in mame, izdale osem nosilcev zvoka in posnele okoli sto avtorskih polk in valčkov, številne uspešnice poslušalci zelo dobro poznajo.

Loti Žlaus

Vesele Štajerke vabijo v Oplotnico, na koncert ob 30. obletnici.

Igrale so v več evropskih državah, gostovale v Avstraliji, Kanadi, na Sejšelih in leta 2006 v Ameriki, kjer so pristale v zloglasnem zaporu Alcatraz. A seveda zgolj kot turistke, da ne bo pomote. Prav tako so se udeležile številnih festivalov. Na Ptujskem so si priigrale zlatega orfeja, v Števerjanu postale najboljše debitantke, najslajša je še vedno zmaga izpred 22 let na festivalu Slovenska polka in valček, kjer so zaigrale najlepšo polko Sreča se vrne. V svoji oddaji na avstrijski televiziji ORF jih je gostil priljubljeni voditelj Karl Moik, videli smo jih lahko tudi v celovečernem filmu Varuh meje režiserke Maje Weiss, v katerem so zaigrale skladbo Slovenija, najlepši cvet.

Zadnje mesece so deležne številnih radovednih pogledov. Ne, ker vse štiri vesele štajerke po treh desetletjih še vedno videti odlično, nekateri jim laskajo, da so se še pomladile. In ne, niso zamenjale harmonikarice, temveč je Mojca Črešnar izgubila kar nekaj kilogramov. »A to se na značaju nič ne pozna,« zagotavlja vedno nasmejana in dobrovoljna Mojca, sicer hotelirka, saj v Slovenski Bistrici upravlja zasebni hotel Leonardo. Zato je zelo obremenjena, še posebno v tem mesecu, ko so najprej imele praznik vse ženske, 25. marca pa bodo imele svoj dan še vse mame, ki jih njihovi fantje in možje radi povabijo na kakšno kulinarično razvajanje. Mojca je ponosna mama dveh hčera Evite in Selene, sina Lenarta ima Marjana, Vida je mamica sina Žige in hčerke Kaje, najmlajša mamica po stažu je Loti, njena hčerkica Sofia je decembra lani upihnila drugo svečko.

Vesele Štajerke na začetku poti, ko so bile samo tri.

Mojca Črešnar

V treh desetletjih so ustvarile številne nepozabne melodije.

Obljubljajo dober žur!

Danes teden, v petek, 22. marca, bodo Vesele Štajerke skupaj z Erosi, Tanjo Žagar, Francijem Podbrežnikom in pevskim zborčkom OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, pod vodstvom Sama Jezovška pripravile koncert, na katerem bodo obeležile svojo 30-letno glasbeno pot. »Komaj čakamo, da bomo spet stopile na oder dvorane v Oplotnici,« povedo dekleta, ki so razveseljevale vse generacije. »Dokazale bomo, da znamo še vedno narediti dober žur,« zatrdijo. V teh dneh so to že dokazovale na različnih radijskih in televizijskih oddajah, po nekaj letih smo jih videli tudi na TV Slovenija v oddaji Japajade šov.