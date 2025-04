Vesele Štajerke so ponosne mamice (Suzy)

Vesele Štajerke se še dobro spominjajo prvega nastopa leta 1994 v celjskem Narodnem domu. Prvi večji koncert so igrale ob dnevu žena v Oplotnici v gostilni Pozne. Bile so še najstnice, stare 13 in 16 let, ko so na odru stale v kratkih krilcih in narodni noši ter igrale glasbo, ki takrat ni bila najbolj priljubljena.

Kakšno desetletje pozneje je bilo vse drugače, bile so prve, ki so jih začeli vabiti celo na študentske zabave, in vse več je bilo mladih, ki so se brez sramu zabavali ob zvokih harmonike.

Vesele Štajerke z Erosi: Vida Golob in Jože Sadek (prvi z desne) sta brat in sestra.

Vesele Štajerke Mojca Črešnar s hčerkicama Seleno in Evito, Vida s hčerkico Kajo in sinom Žigo, Loti s hčerkico Sofio in Marjana s sinom Lenartom

Edine so, ki so se na sceni ne le obdržale, pač pa obstale v enaki zasedbi, kot so začele. Mojca Črešnar, Loti Žlaus in Marjana Rakovnik (prej Hercog) ter Vida Golob (prej Sadek) priznavajo, da so učno snov pogosto predelovale kar na poti na kakšen nastop ali z njega. Pozneje so glasbeno in poklicno pot uspešno združile z družinskim življenjem.

Vse ponosne mamice

Danes so vse ponosne mamice, svoj podmladek so prvič ponosno pokazale na odru oplotniške športne dvorane, kar smo ekskluzivno ujeli v objektiv – in to le tri dni pred materinskim dnevom, ki so ga ponosno praznovale vse mamice v tem tednu.

Del spremljevalnega banda v Oplotnici (od leve) Mike Orešar, Nejc Tratnjek, Dejan Korenak, Igor Podpečan in Jože Sadek

»To je bil ganljiv trenutek. Bilo je veselo, nostalgično, čustveno, nepozabno! Hvaležne smo vsem, ki so nas počastili s svojim obiskom. Hvaležne smo, da vas imamo in nam stojite ob strani že vseh 30 let! Hvala za vse aplavze, odlično vzdušje, čestitke, objeme. Rade vas imamo!« je po koncertu v imenu vseh strnila zahvalo Loti, katere oče Jože je bil tisti, ki je dekleta postavil na oder.

Dekleta pa obljubljajo, da gredo naprej, proti štiridesetici!

Loti Žlaus in Igor Podpečan, avtor številnih uspešnic Veselih Štajerk, ko so jih posnele v njegovem studiu Zlati zvoki.