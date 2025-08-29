HUDO PADLA

Vesela Nadiya Bychkova: slavje po nesrečnem padcu (Suzy)

Iz dvorane so jo morali odpeljati reševalci.
Fotografija: Nadiya s hčerko Milo in mamo Lariso
Nadiya s hčerko Milo in mamo Lariso

A. K., Foto: osebni arhiv/instagram
29.08.2025 ob 13:00
A. K., Foto: osebni arhiv/instagram
29.08.2025 ob 13:00

Nadiya Bychkova je v Združenem kraljestvu nedavno prejela prestižno nagrado NRTA za najboljšo žensko televizijsko osebnost, kar je velik uspeh za plesalko ukrajinskih korenin. Njena sreča ni trajala dolgo, saj je kmalu za tem med treningom v Londonu doživela hud padec na hrbet, zaradi česar so jo iz dvorane nemudoma odpeljali reševalci. Po rentgenskem slikanju je plesalka zaskrbljenim oboževalcem sporočila, da je z njo vse v redu in poškodbe niso hude.

Lepotica je v teh dneh s prijateljico Alexandro Burke, prav tako vrhunsko plesalko, skupaj praznovala 36. rojstni dan, ki ji bo dolgo ostal v spominu. »Hvaležna sem za najino prijateljstvo, ki mi pomeni vse na svetu. Prav tako je lepo gledati najine otroke, ko se igrajo skupaj, in mojo mamo, ko se pogovarja s tvojo družino, čeprav je njena angleščina slaba. To so najdragocenejši trenutki. Na še veliko takšnih čudovitih spominov,« je Nadiya opisala druženje z najdražjimi. Nedavno je deveti rojstni dan praznovala tudi njena edinka Mila, ki se ji je rodila v razmerju z nekdanjim nogometašem Matijo Škarabotom.

Z Alexandro sta že nekaj let odlični prijateljici.
Z Alexandro sta že nekaj let odlični prijateljici.

Nadiya Bychkova padec nagrada Suzy

