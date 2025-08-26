POGOVOR
Ven Jemeršić: Pogrešam pristno navdušenost nad življenjem (Suzy)
Umetniki so kot vulkani, pravi – bruhajo, kar se v njih kuha, pa če je drugim to všeč ali ne. On je izbruhnil v devetih filmih, 150 nadaljevankah, stotinah videospotov in oglasov, a mu srce še vedno bije v ritmu bas kitare.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
4.Srhljiva tišina v očarljivem dalmatinskem mestecu: »Katastrofa! Nikogar v restavracijah, prazna plaža ...« (VIDEO)