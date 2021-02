Veliko veselje Nataše Pirc Musar

čivave NPM

Nekdanja novinarka in voditeljica ter informacijska pooblaščenka, danes pa uspešna odvetnicase navdušuje nad veliko stvarmi. Dolgo je oboževala kamero, nato motorje, kegljanje in še bi lahko naštevali. Vsa ta leta se je lotevala različnih izzivov, stalnica v njenem življenju pa so male 'zverine' z velikim srcem – kužki pasme čivava. Ljubki kosmatinci ji že dolga leta lepšajo dneve, pred kratkim pa je prekipevala od veselja, ko jo je njena psička razveselila še s pasjim podmladkom. Nataša je bila seveda navzoča, ko so na svet pokukali ljubki mladički. Tako so pri Pirc-Musarjevih zdaj še dve novi punčki in fant, ki so se pridružili njenima dvema že odraslima čivavama. Kužkov pa se je razveselil tudi Natašin edinec, ki prvo leto obiskuje fakulteto. Vsi imajo z mladički veliko veselja, Nataša pa pravi, da ji je v užitek biti pasja mama.