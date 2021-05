Veliki zmagovalci Evrovizije (FOTO)

Conchita Wurst

Leta 2014 je završalo, ko se je v podobi bradate Avstrijke dvignil kot feniks iz pepela in pometel s konkurenco.

Toto Cutugno

Z zmago postavnega Italijana je leta 1990 slavila tudi Slovenija, saj so mu spremljevalne vokale peli Pepel in kri.

Celine Dion

Čeprav se evrovizijske zmage sramuje, je težko spregledati, da je leta 1988 za las pristala na vrhu s pesmijo Ne odhajajte brez mene.

Lys Assia

Prve ne pozabiš nikoli in dama je leta 1956 na premierni Evroviziji pripela zmago Švici s skladbo Refrain, do smrti 2018. pa je veljala za najstarejšo evrovizijko.

ABBA

1974. je v angleškem Brightonu slavila legendarna švedska skupina s pesmijo Waterloo in začela svojo svetovno kariero.

Johnny Logan

Irec velja za rekorderja, kajti doma ima kar tri trofeje, dve kot pevec in eno kot avtor. Največji odmev je doživel s pesmijo Hold me now leta 1987.

Največje glasbeno tekmovanje na svetu je v 65 letih spisalo veliko nepozabnih in za družbo pomembnih zgodb.Izluščili smo le peščico najodmevnejših, ki so nam napolnile srca in širile zavest o sprejemanju medsebojne raznolikosti.Večina teh melodij je postala večna in jih še danes prepevamo ali nam lepšajo nedeljska kosila, ko zazvenijo iz radijskih sprejemnikov.