Pici in čokoladi se ne odpove

Nika Zorjan pravi, da se nikoli ne bo odpovedala pici in čokoladi, saj je življenje prekratko, da bi bila prikrajšana za takšne užitke. »Nikoli se nisem obremenjevala s tem, kaj pojem in koliko, saj se vsak dan trudim biti fizično aktivna,« pravi Nika, ki še posebno obožuje pico. »Nikoli je ne jem s slabo vestjo, saj vem, da jo moje telo potrebuje. Posledično se ne zredim, saj sem pozitivno naravnana,« pove v smehu mlada pevka, ki pa se zelo rada poti v fitnesu in nikoli ne išče izgovorov. »Delam vaje in se trudim, da bi bila moja zadnjica še večja, saj je to res seksi! Če sem iskrena, še sama rada pogledam za žensko, ki ima obline,« se zasmeji Nika in ob tem ženskam na srce položi, naj se pogovorijo same s sabo in sprejmejo svoje telo z vsemi napakami. »Najprej morate imeti rade sebe, da imate lahko rade tudi druge. Kilogram ali dva res nista težava, dejstvo je, da vsak moški raje pogleda za žensko, ki ima kakšen kilogram več, da jo lahko prime, tako kot se spodobi!«