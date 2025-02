Velika vrnitev Ane Marie Mitić: kljub bolečini ohranjam odprto srce (Suzy)

»Sem zelo radovedna in prisegam na vseživljenjsko učenje. Tako sem hkrati obiskovala gimnazijo Vič in Konservatorij za glasbo in balet, smer klavir, ker me je zanimalo tudi gledališče in nastopanje, sem ves prosti čas tičala v KUD France Prešeren, kjer smo se ukvarjali z improvizacijskim gledališčem. Potem sem vpisala študij na Medicinski fakulteti, vendar se nisem odločila za specializacijo, temveč sem se posvetila drugim stvarem, ki so me še zanimale. Vpisala sem se na šolo za menedžment in pravo ter postala diplomirani poslovni pravnik,« pove Ana Maria, ki je bila od nekdaj res pridna punca...