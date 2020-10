Velika razvada Ane Marie Mitić : ne more se upreti vonju kofeina

Igralka in stand up komičarka Ana Maria Mitić brez težav prizna, da ima svoje razvade. Ena njenih najljubših je kava, brez katere si ne more zamisliti lepega začetka novega delovnega dne.



»Rada imam vse vrste in oblike tega omamnega napitka: od turške, skuhane doma, do tiste, pripravljene na italijanski način, v kafetieri. V lokalih pa si običajno najraje naročim espresso in kavo, pripravljeno po francosko,« je razkrila Ana Maria.



Včasih ji jutranji napitek pomaga, da se zbudi in zbistri, da se loti novih obveznosti, zelo pa ji koristi tudi, ko je za njo, kot mlado mamo navihanega dvoletnika, neprespana noč. Kot velika ljubiteljica kave si ne predstavlja, da kdo ne bi maral te dišeče poživitve.